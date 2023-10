Holger Rune « impatient » de recevoir les conseils de Boris Becker

Le Danois Holger Rune, désormais entraîné par l'ancien no 1 mondial Boris Becker, s'est dit samedi 'impatient' de recevoir les conseils de l'Allemand, sextuple vainqueur en Grand Chelem.

'Boris a fait du bon travail en tant qu'entraîneur de Djokovic et en tant que joueur. Je suis impatient d'entendre ce qu'il a à dire', a déclaré Rune, no 6 au classement ATP.

Becker a été le coach du Serbe de 2013 à 2016 et n'a plus entraîné depuis six ans.

'C'est génial d'apprendre de joueurs comme (Boris) et de Rafa (Nadal), Roger (Federer) ou Novak (Djokovic)', a-t-il aussi dit.

Le Danois se prépare actuellement pour le tournoi de Bâle, la semaine prochaine, premier temps fort pour la paire Rune-Becker, après une semaine d'entraînement à Monte-Carlo, où ils sont tous les deux basés.

'Boris m'apprend des choses basiques mais importantes', a-t-il déclaré. 'Ça va être sympa, vous verrez. J'espère qu'il pourra me donner autant de conseils que possible et m'aider à faire mieux'.

Becker, qui délivre ses expertises en qualité de consultant TV depuis sa sortie de prison en décembre dernier, après avoir purgé une peine pour fraude fiscale, avait affirmé jeudi sur Eurosport être 'flatté' d'avoir été choisi par Rune.

'Nous étions en contact depuis un long moment', avait dit Becker, 55 ans, soulignant aimer 'ce genre de joueurs à fort tempérament'.

Rune, 20 ans, ancien no 1 mondial juniors, a atteint en 2023 les quarts de finale à Roland-Garros et à Wimbledon, et s'est hissé en août à la 4e place mondiale, le meilleur classement ATP jamais atteint par un Danois.

Mais ses récents résultats très décevants - quatre éliminations dès son entrée en lice lors de quatre de ses cinq derniers tournois dont l'US Open -, l'ont fait glisser au sixième rang mondial.

/ATS