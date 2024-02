Hüsler battu, la Suisse s'incline 3-2 aux Pays-Bas

L'équipe de Suisse n'est pas passée loin de l'exploit aux Pays-Bas dans les qualifications de la Coupe Davis.

La troupe du capitaine Severin Lüthi n'a cédé qu'au cinquième match décisif, perdu 5-7 7-6 (7/5) 6-3 par Marc-Andrea Hüsler (ATP 199) face au no 2 néerlandais Botic van de Zandschulp (ATP 63) samedi à Groningue.

Battu 7-6 7-6 par Tallon Griekspoor (ATP 29) vendredi dans le match d'ouverture, Marc-Andrea Hüsler a donc conclu son week-end batave sur une deuxième défaite frustrante en simple. Le manque de confiance du Zurichois, en quête d'un résultat probant depuis de longs mois, s'est à nouveau ressenti dans les moments 'chauds'.

Marc-Andrea Hüsler a pourtant entamé ce duel de la meilleure des manières en empochant la première manche, profitant d'un jeu de service manqué par son adversaire pour signer le break décisif dans le dernier jeu. Mais le gaucher de 27 ans a manqué le coche dans le tie-break du deuxième set.

Le Zurichois s'est retrouvé à deux points de la victoire à 5/5 dans ce tie-break, après avoir écarté une première balle de set à la relance à 4/5. Son bras a toutefois tremblé au plus mauvais moment, à 5/6, une faute directe provoquant alors sa perte.

'Mac' n'a en revanche jamais eu sa chance dans la manche décisive, n'inscrivant que quatre points sur le service adverse. Botic van de Zandschulp a signé le break dans le sixième jeu et a conservé aisément cet avantage, concluant sur sa première balle de match après 2h29' de jeu.

Griekspoor trop solide

Cet échec est forcément rageant pour l'équipe de Suisse. Les Helvètes pensaient peut-être avoir fait le plus dur en prenant l'avantage 2-1 après la victoire probante (7-6 7-6) fêtée par le duo zurichois Hüsler/Riedi face aux spécialistes de double Wesley Koolhof (ATP 7 en double) et Jean-Julien Rojer (ATP 19).

Quarts de finaliste de la compétition en 2023, les Pays-Bas n'ont cependant rien lâché devant leurs quelque 5000 bruyants supporters. Tallon Griekspoor a témoigné d'une grande solidité face à un Leandro Riedi émoussé par les efforts consentis jusque-là, s'imposant là encore 7-6 7-6. Et Botic van de Zandschulp n'a pas non plus flanché.

Riedi doit surfer la vague

La logique a donc été respectée, la victoire revenant à la meilleure équipe sur le papier. Mais Leandro Riedi (22 ans) méritait sans doute mieux. En pleine confiance après avoir conquis deux titres sur le circuit Challenger en ce début de saison, il a prouvé en tout cas qu'il valait bien mieux que son classement actuel.

Le Zurichois, débarrassé des pépins physiques qui avaient gâché sa saison 2023, doit surfer cette vague. Il semble en mesure d'améliorer très vite son meilleur classement (126e). Quant à Marc-Andrea Hüsler, il devra oublier le résultat brut pour prendre le positif - son niveau de jeu affiché - et repartir de l'avant.

