Hüsler prend déjà la porte

Marc-Andrea Hüsler (ATP 84) ne sera pas resté longtemps dans le tableau du Swiss Open de Gstaad. Le Zurichois a trébuché au premier tour face à l'Autrichien Jurij Rodionov (ATP 118) 6-3 7-5 en 75'.

Comme son compatriote Alexander Ritschard plus tôt dans la journée, Hüsler aura donc passé un peu plus d'une heure sur le court. Et comme l'an dernier, il n'aura pas réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale. En 2022, c'est Dominic Stricker qui lui avait barré la route.

Au cours du premier set, le gaucher de 27 ans a cédé une fois son service malgré 60% de premières balles passées. Dans la seconde manche, Hüsler tenait bien le choc jusqu'au 11e jeu. A 5-5, le Zurichois a presque offert le break à un adversaire qui n'en demandait pas tant.

Incapable de se procurer la moindre balle de break, Hüsler a fini par s'incliner 7-5 en laissant les quatre derniers points de la partie à Rodionov.

/ATS