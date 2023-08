Huit Suisses dans les qualifications

Huit Suisses sont en lice dans les qualifications de l’US Open qui débutent ce mardi. Ils ont l’espoir de rejoindre Stan Wawrinka, Marc-Andrea Hüsler et Belinda Bencic dans le tableau principal.

Dominic Stricker (ATP 127), Leandro Riedi (ATP 150), finaliste samedi dernier du Challenger de Winnipeg, et Alexander Ritschard (ATP 185), figurent dans un tableau où l’on retrouve notamment deux grands noms, David Goffin (ATP 96) et Fabio Fognini (ATP 76). Viktorija Golubic (WTA 136), Jil Teichmann (WTA 149), Simona Waltert (WTA 151), Ylena In-Albon (WTA 158) et Céline Naef (WTA 161) défendront, pour leur part, les couleurs de Swiss Tennis dans le simple dames. A noter que Jil Teichmann te Céline Naef pourraient s’affronter dans un troisième tour décisif.

Cette bande des huit ne fera pas le voyage pour rien à New York. Les perdants du premier tour sont, en effet, assurés de toucher un chèque de 22'000 dollars. Une victoire vaudra 34'500 dollars, deux 45'000 dollars. On précisera que le prize money pour les perdants du premier tour du tableau principal s’élève à 81'500 dollars.

/ATS