Jabeur-Vondrousova pour une première royale

C'est donc à Wimbledon, dans le temple du tennis, qu'Ons Jabeur ou Marketa Vondrousova décrochera samedi ce premier titre du Grand Chelem tant rêvé.

Toutes deux ont déjà atteint la finale d'un Majeur: à Wimbledon et à l'US Open l'an dernier pour la Tunisienne, à Roland-Garros en 2019 pour la Tchèque.

Depuis cette finale à Paris, Marketa Vondrousova a été opérée deux fois au poignet gauche (2019 et 2022) si bien qu'elle a manqué deux éditions de Wimbledon (2020 et 2022). Quatorzième mondiale à son plus haut après Roland-Garros 2019, elle est brièvement ressortie du top 100 en fin de saison dernière et joue à Londres en tant que 42e.

Si elle a atteint les 8es de finale sur le dur à l'Open d'Australie et à l'US Open, ses résultats sur le gazon londonien étaient bien moins brillants: en quatre participations, elle n'a atteint qu'une fois le deuxième tour (2021) sans aller au-delà. A 24 ans, elle n'a remporté qu'un titre sur le circuit (Biel 2017). Que rêver de mieux que Wimbledon pour en décrocher un second ?

'Plus d'expérience'

En face, elle retrouve Ons Jabeur, première joueuse arabe à avoir atteint les quarts de finale d'un tournoi du Grand Chelem (Australie 2020), première Arabe à avoir joué la finale à Wimbledon (2022). La Tunisienne, actuellement 6e mondiale après avoir atteint le 2e rang en juin 2022, est également la première joueuse à enchaîner deux finales à Wimbledon depuis Serena Williams (2018-2019).

Surtout, son jeu en toucher fait des miracles sur le gazon (elle y a remporté deux de ses quatre titres, Birmingham 2021 et Berlin 2022): aucune joueuse n'a remporté plus que ses 28 victoires sur cette surface depuis 2021 et la dernière à en avoir gagné autant en trois ans est Maria Sharapova (2004-06).

'J'ai plus d'expérience (que l'an dernier), je sais mieux gérer les différentes situations pendant le match', souligne-t-elle. 'Je pense aussi que je frappe mieux, j'ai plus confiance en mes coups. Quant à mon service, il s'améliore', ajoute-t-elle.

Les faits lui donnent raison: elle est la troisième joueuse à avoir réalisé le plus d'aces depuis le début du tournoi (29) derrière Elena Rybakina (33) et Aryna Sabalenka (45)... deux joueuses qu'elle a battues en quarts puis en demies.

Quel parcours pour Jabeur!

Ons Jabeur peut se targuer d'avoir battu successivement quatre lauréates de Grand Chelem: Bianca Andreescu (US Open 2019), Petra Kvitova (Wimbledon 2011 et 2014), Elena Rybakina (Wimbledon 2022) et Aryna Sabalenka (Australie 2023). 'Je veux que mon parcours soit récompensé (...) Alors je vais y aller à fond et j'espère que cette fois ça passera', a lancé la Tunisienne.

Marketa Vondrousova s'est quant à elle faufilée en écartant des joueuses a priori supérieures comme Veronika Kudermetova (12e), Donna Vekic (21e), et Jessica Pegula (4e), avant de mettre un terme brusque à l'épopée de l'Ukrainienne Elina Svitolina, demi-finaliste 2019.

'J'ai battu Kudermetova et Vekic, qui sont très bonnes sur gazon. Alors je me suis dit +OK, peut-être que je vais m'améliorer et que je pourrai faire quelque chose ici+', raconte-t-elle.

L'état d'esprit

Après avoir maîtrisé deux joueuses ultra puissantes et droitières comme elle (Rybakina et Sabalenka), Jabeur va cette fois affronter une adversaire au jeu plus comparable au sien (Vondrousova aime faire des amorties et des slices), mais gauchère.

'Je vais essayer de prendre ma revanche. Je ne l'ai pas battue cette année', annonce Jabeur en référence à ses deux défaites face à Vondrousova à l'Open d'Australie puis à Indian Wells. 'Nous aurons toutes les deux faim de victoire', ajoute-t-elle. De son côté, la Tchèque reconnaît que ce qui lui arrive 'est fou'. 'Mais tout est possible dans le tennis', relève-t-elle.

