Jabeur battue par Vondrousova au 2e tour à Melbourne

Comme Casper Ruud chez les messieurs, la tête de série no 2 du tableau féminin a connu la défaite au 2e tour de l'Open d'Australie jeudi. Ons Jabeur a subi la loi de Marketa Vondrousova (WTA 86).

Diminuée par une douleur à un genou, Ons Jabeur a été battue 6-1 5-7 6-1 par la Tchèque, ex-no 14 mondial et finaliste à Roland-Garros en 2019. La Tunisienne avait atteint la finale des deux derniers tournois majeurs (Wimbledon et US Open 2022).

L'élimination d'Ons Jabeur ouvre totalement le bas du tableau féminin. Caroline Garcia (no 4), Aryna Sabalenka (no 5) et Belinda Bencic (no 12) sont désormais les trois joueuses les mieux classées dans cette moitié de tableau avant le 3e tour. La Bélarusse et la St-Galloise sont appelées à se retrouver en 8es de finale.

/ATS