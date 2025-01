Jannik Sinner ne tombe pas dans le piège

No 1 mondial et tenant du titre, Jannik Sinner a su déjouer le piège. L’Italien a passé victorieusement le cap du 1er tour de l’Open d’Australie face à Nicolas Jarry (ATP 36).

Il s’est imposé 7-6 (7/2) 7-6 (7/5) 6-1 devant le vainqueur du Geneva Open 2023. Son mérite fut de serrer sa garde lors des deux tie-breaks pour fermer la porte à son adversaire qui a su le bousculer plus d’une fois. Venu à Melbourne sans avoir disputé le moindre match de préparation, l’Italien a fait le plein de confiance avec cette victoire initiale. Il s’avance bien comme le grandissime favori à sa propre succession.

Plus tôt dans la journée, Stefanos Tsitsipas (no 12) avait chuté d’entrée. Finaliste en 2023, le Grec s’est incliné 7-5 6-3 2-6 6-4 devant l’Américain Alex Michelsen (ATP 41). Battu l'an dernier au deuxième tour à Wimbledon et au premier à l’US Open, Stefanos Tsitsipas perd une nouvelle fois bien trop tôt en Grand Chelem pour un joueur de son rang.

/ATS