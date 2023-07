'J'avais la sensation d'avoir le contrôle total sur ce match. Et croyez-moi, c'est une sensation très agréable !' Belinda Bencic ne boude pas son plaisir. Son 3e tour contre Magda Linette l'a ravi.

Avec le retour de la chaleur et du soleil, Belinda Bencic a trouvé, il est vrai, des conditions de jeu qu'elle estime 'idéales'. 'Je déteste le froid et le vent comme lors de mon premier tour, glisse la Championne olympique qui sait toutefois que les prévisions météorologiques des prochains jours ne sont pas emballantes. Jouer avec le toit fermé ne me dérange pas. Au contraire.'

Toit ou pas toit, Belinda Bencic estime qu'elle aura sa chance dimanche contre la no 1 mondiale Iga Swiatek. 'C'est un superbe défi. Et je n'aurai rien à perdre dans ce huitième de finale', sourit-elle. Elle garde le souvenir d'une victoire sur la Polonaise dans un tournoi du Grand Chelem, en 2021 à New York, un huitième de finale remporté 7-6 6-3.

Belinda Bencic sent que le puzzle se remet doucement en place après avoir dû pratiquement faire l'impasse sur sa saison sur terre battue en raison de blessures. A propos de puzzle, elle s'apprête à en terminer un de 3000 pièces avec l'aide de son team. 'On va devoir peut-être en acheter un autre pour la deuxième semaine. Un de 1000 pièces plutôt', précise-t-elle comme pour conjurer le sort.

