« Je suis content de mon niveau », affirme Djokovic

'Je suis content de mon niveau. J’ai bien joué, à part le dernier jeu du premier set et les trois premiers du deuxième. C’est une bonne victoire', a lâché Novak Djokovic après son succès à Genève.

'Je suis surpris du soutien et de l’énergie positive que j’ai reçue aujourd’hui, et ces deux derniers jours', s’est réjoui le no 1 mondial, qui a pu fêter son 37e anniversaire avec le public après avoir battu Yannick Hanfmann 6-3 6-3 pour se qualifier pour les quarts de finale du Geneva Open.

'J’ai connu quelques hésitations dans mon jeu à la reprise après la pluie (red: à 5-3), mais à 0-3 dans le deuxième set j’ai retrouvé le rythme. C’était très important de réussir le break à 3-1 au deuxième set, j’ai alors réussi quelques bons points en le faisant jouer un coup de plus', a-t-il analysé.

'Et sur les trois derniers jeux, j’évoluais à un niveau élevé. Pour un premier match ici, c’était bien', a encore expliqué Novak Djokovic. 'Et c’est nécessaire de jouer plus de matches en compétition afin de prendre confiance à moins d’une semaine de Roland-Garros.'

/ATS