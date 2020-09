Jil Teichmann a bu la tasse

L’US Open 2020 a tourné au fiasco pour les Suissesses. Au lendemain de l’impardonnable défaite de Viktorija Golubic, Jil Teichmann et Stefanie Vögele ont également disparu au premier tour.

La déception est très vive pour Jil Teichmann (WTA 52), battue 7-6 (7/3) 6-2 par l’Espagnole d’origine moldave Aliona Bolsova (WTA 103). Face à une adversaire qu’elle avait battue il y douze jours dans le tableau des qualifications du tournoi de Cincinnati, la Suissesse a balbutié son tennis pour conclure sa partition sur une double faute. Elle a raté le coche lors de la première manche avec quatre balles de set dans sa raquette à 6-5. Incapable de prendre les commandes de la rencontre à cet instant, elle a laissé ensuite filer le tie-break et le match.

Finaliste à Lexington et victorieuse de trois rencontres ensuite à Flushing Meadows dans le cadre du tournoi délocalisé de Cincinnati, Jil Teichmann ne s’attendait sans doute pas à se prendre les pieds dans le tapis de la sorte. Une victoire lui aurait ouvert pour la première fois les portes du top 50 de la WTA. A elle désormais de rebondir très vite sur terre battue, sa surface de prédilection.

Opposée à Maria Sakkari (WTA 22), la tête de série no 15 du tableau et victorieuse la semaine dernière de Serena Williams, Stefanie Vögele (WTA 114) a eu, elle, le mérite d’offrir la réplique espérée. Battue 6-3 3-6 7-5, l’Argovienne n’est pas passée bien loin de cueillir une troisième victoire en trois rencontres devant la Grecque. Elle peut regretter amèrement les trois balles de break envolées à 2-2 au troisième set. A 6-5 dans cette dernière manche, elle devait concéder son service et le match dans un jeu au cours duquel elle avait mené 30.0...

L’US Open est donc terminé pour les Suisses en ce qui concerne les tableaux du simple. On rappellera que le simple messieurs s’est déroulé pour la première fois depuis 1989 sans aucun Suisse en raison de la blessure de Roger Federer et de l’impasse faite par Stan Wawrinka.

/ATS