Karen Khachanov premier qualifié pour les demi-finales

Karen Khachanov (no 18) est le premier qualifié pour les demi-finales de l'Open d'Australie. Le Russe s'est imposé avant la limite devant Sebastian Korda (no 29), contraint à l'abandon.

Blessé au poignet, l'Américain a jeté l'éponge alors que le Russe menait largement 7-6 (7/5) 6-3 3-0. Sebastian Korda ne concrétisera pas ainsi son rêve un peu fou de gagner l'Open d'Australie vingt-cinq ans après son père Petr. Il a demandé l'intervention du soigneur à 3-2 en sa faveur au deuxième set. Il devait perdre les sept jeux suivants avant de renoncer.

Demi-finaliste l'an dernier à New York face à Casper Ruud, Karen Khachanov se hisse à 26 ans pour la deuxième fois de sa carrière dans le dernier carré d'un tournoi du Grand Chelem. Son prochain adversaire sera le vainqueur de la rencontre entre Stefanos Tsitsipas (no 3) et le Tchèque Jiri Lehecka (ATP 71). Avec une seule rencontre qui a excédé les trois heures - son seizième de finale contre Frances Tiafoe - depuis le début de la quinzaine, Karen Khachanov abordera cette demi-finale dans les meilleures dispositions.

/ATS