Kostyuk lance le tournoi dans l'émotion

L'émotion était au rendez-vous dimanche à Roland-Garros.

Quelques heures après la chute d'un missile près du domicile de sa mère, l'Ukrainienne Marta Kostyuk (WTA 15) a surmonté son émoi et la forte chaleur pour s'imposer au 1er tour.

Tombeuse sans difficulté (6-2 6-3) de l'Espagnole d'origine russe Oksana Selekhmeteva, la récente lauréate des tournois sur terre battue de Rouen et Madrid a pourtant confié sur le court qu'elle venait de vivre 'l'un des matches les plus difficiles de (sa) vie'.

Essuyant quelques larmes, la native de Kiev a déclaré qu'un missile s'était abattu 'à 100 mètres' du domicile de sa mère en début de journée, un peu plus de quatre ans après le début de l'offensive russe en Ukraine.

En conférence de presse, l'Ukrainienne a montré aux journalistes présents une photo reçue sur son téléphone, avec un panache de fumée s'élever dans un ciel bleu. 'C'est une photo de la maison de mes parents et de ses alentours, je l'ai reçue à huit heures du matin', a-t-elle expliqué.

L'Ukraine et sa capitale Kiev ont été visées dans la nuit par une vaste attaque aérienne, l'armée de l'air ukrainienne affirmant avoir détecté pas moins de 600 drones et 90 missiles. En entrant sur le court Simonne-Mathieu, 'je ne savais pas à quoi m'attendre, ni si j'allais réussir à me concentrer, à contrôler mes émotions', a reconnu Kostyuk.

'La nausée'

'J'ai passé la plupart de la matinée à avoir la nausée en pensant que si (le missile) était tombé 100 mètres plus loin, je n'aurais plus de mère ni de soeur (...) Mais je suis très fière de moi, de la façon dont nous avons géré la situation. Je suis ravie d'être au deuxième tour et que tout le monde soit en vie' dans son entourage, a conclu l'Ukrainienne après sa douzième victoire d'affilée sur terre battue.

/ATS