Kvitova de retour sept mois après la naissance de son fils

Quatre mois après Belinda Bencic, une autre jeune maman va faire son retour à la compétition.

La Tchèque Petra Kvitova a annoncé lundi qu'elle reprendrait la compétition fin février soit sept mois après la naissance de son fils en juillet.

'Après quinze mois loin du tennis et la naissance de mon petit garçon Petr, je reviens sur le circuit', a déclaré Petra Kvitova dans un message vidéo sur Instagram. Elle a ajouté qu'elle ferait son retour à l'occasion du tournoi WTA 250 d'Austin à la fin du mois de février, puis poursuivrait avec le WTA 1000 de Miami en mars.

'Le tennis me manque vraiment, et la compétition aussi', a ajouté la Tchèque de 34 ans, victorieuse de Wimbledon en 2011 et 2014 et ex-no 2 mondial, qui a épousé son entraîneur Jiri Vanek en juillet 2023. Elle avait rendu publique sa grossesse le 1er janvier 2024 et a donné naissance à son fils le 7 juillet dernier.

/ATS