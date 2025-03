Kyrgios abandonne, ému: « à quoi bon... »

L'avenir de Nick Kyrgios est de plus en plus incertain.

L'Australien de 29 ans a abandonné au 1er tour du Masters 1000 d'Indian Wells jeudi, touché à un poignet, et a eu du mal à masquer son émotion alors qu'il n'a plus gagné sur le circuit depuis 2022.

Nick Kyrgios a tenu un bon set avant d'abandonner face à Botic van de Zandschulp (7-6 3-0). 'Je n'étais pas confiant avant d'entrer sur le court, j'avais dû arrêter mon entraînement il y a deux jours parce que j'avais mal au poignet', a-t-il révélé en conférence de presse.

'Une douleur intense est apparue lors de l'avant-dernier coup de mon entraînement après un coup droit', a souligné Kyrgios, qui a rivalisé avec le Néerlandais dans le premier set. 'Ce gars a battu Carlos Alcaraz à l'US Open en trois sets, et là j'ai eu une balle de premier set contre lui. Je suis encore là, mais si je ne suis pas capable de finir les matches à quoi bon... Je ne sais pas.'

Le trublion australien n'a plus gagné un match depuis 2022, année de sa finale à Wimbledon, et vit une fin de carrière minée par les blessures. 'Tout ce processus est l'un des plus grands défis de ma carrière. La quantité de travail que je m'inflige quand je suis chez moi, hors du court, ce n'est pas marrant. Mais je montre encore des choses, il y a des éclairs de bon tennis.'

'Personne n'a jamais tenté de rejouer après avoir subi une reconstruction du poignet', a-t-il ajouté. 'Je n'ai pas de problème à perdre des matches, mais sentir cette douleur au poignet malgré tout le travail que je fais, c'est ça qui me rend un peu émotif', a-t-il admis

/ATS