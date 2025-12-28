Kyrgios gagne la « Bataille des sexes » contre Sabalenka

Nick Kyrgios a remporté le match d'exhibition présenté comme un nouvel épisode de la 'Bataille ...
Kyrgios gagne la « Bataille des sexes » contre Sabalenka

Kyrgios gagne la

Photo: KEYSTONE/EPA/Christopher Pike / POOL

Nick Kyrgios a remporté le match d'exhibition présenté comme un nouvel épisode de la 'Bataille des sexes' contre Aryna Sabalenka dimanche à Dubai. Il s'est imposé en deux manches, 6-3 6-3.

Les règles avaient été modifiées pour équilibrer les débats, l'Australien jouant sur un terrain 9% plus grand que la Bélarusse, ce qui rendait d'emblée difficile toute interprétation du résultat. Par ailleurs, les deux adversaires ne disposaient que d'une balle au service.

Kyrgios, ancien finaliste de Wimbledon (2022) tombé au-delà de la 650e place mondiale et qui s'apprête à faire un énième retour sur le circuit à 30 ans, s'est imposé face à la no 1 mondiale sans courir beaucoup ni frapper très fort dans la balle, sans qu'on sache si c'était parce que le terrain d'en face était plus petit ou pour d'autres raisons.

17'000 spectateurs

L'intitulé de l'événement renvoyait à une autre 'Bataille des sexes', qui avait opposé en 1973 l'ancien champion américain Bobby Riggs, âgé alors de 55 ans, aux deux meilleures joueuses de l'époque, Margaret Court Smith puis Billie Jean King.

En ce temps-là, il s'agissait pour les femmes d'affirmer leur valeur alors que leur circuit professionnel était en train de s'organiser et la victoire de King sur Riggs, qui avait d'abord dominé Court Smith, avait eu un certain retentissement.

Rien de tel cette fois-ci car le tennis féminin est solidement établi, comme le montre entre autres l'égalité des gains dans les grands tournois.

Le remake a quand même attiré 17'000 spectateurs à Dubai, dont des célébrités comme le footballeur brésilien Ronaldo, qui n'ont pas assisté à un grand match de tennis.

L'Australien a semblé contrôler la situation et s'est permis quelques fantaisies comme un service à la cuillère (gagnant), une arme qu'il avait déjà utilisée dans des matches sérieux.

/ATS
 

Actualités suivantes

Kyrgios-Sabalenka à Dubai, pour le « spectacle »

Kyrgios-Sabalenka à Dubai, pour le « spectacle »

Tennis    Actualisé le 28.12.2025 - 05:03

Stan Wawrinka prendra sa retraite à l'issue de la saison 2026

Stan Wawrinka prendra sa retraite à l'issue de la saison 2026

Tennis    Actualisé le 19.12.2025 - 19:26

Carlos Alcaraz se sépare de son entraîneur

Carlos Alcaraz se sépare de son entraîneur

Tennis    Actualisé le 17.12.2025 - 13:54

Le plus beau comeback de l'année pour Belinda Bencic

Le plus beau comeback de l'année pour Belinda Bencic

Tennis    Actualisé le 15.12.2025 - 16:20

Articles les plus lus

L'Open d'Australie lance une cérémonie d'ouverture, Federer présent

L'Open d'Australie lance une cérémonie d'ouverture, Federer présent

Tennis    Actualisé le 11.12.2025 - 23:19

Le plus beau comeback de l'année pour Belinda Bencic

Le plus beau comeback de l'année pour Belinda Bencic

Tennis    Actualisé le 15.12.2025 - 16:20

Carlos Alcaraz se sépare de son entraîneur

Carlos Alcaraz se sépare de son entraîneur

Tennis    Actualisé le 17.12.2025 - 13:54

Stan Wawrinka prendra sa retraite à l'issue de la saison 2026

Stan Wawrinka prendra sa retraite à l'issue de la saison 2026

Tennis    Actualisé le 19.12.2025 - 19:26

Pas d’exploit pour Thomas Gunzinger

Pas d’exploit pour Thomas Gunzinger

Tennis    Actualisé le 11.12.2025 - 16:01

L'Open d'Australie lance une cérémonie d'ouverture, Federer présent

L'Open d'Australie lance une cérémonie d'ouverture, Federer présent

Tennis    Actualisé le 11.12.2025 - 23:19

Le plus beau comeback de l'année pour Belinda Bencic

Le plus beau comeback de l'année pour Belinda Bencic

Tennis    Actualisé le 15.12.2025 - 16:20

Carlos Alcaraz se sépare de son entraîneur

Carlos Alcaraz se sépare de son entraîneur

Tennis    Actualisé le 17.12.2025 - 13:54

Mort à 92 ans de la légende italienne Nicola Pietrangeli

Mort à 92 ans de la légende italienne Nicola Pietrangeli

Tennis    Actualisé le 01.12.2025 - 10:45

Errani rejoint le staff de Paolini

Errani rejoint le staff de Paolini

Tennis    Actualisé le 08.12.2025 - 13:27

Pas d’exploit pour Thomas Gunzinger

Pas d’exploit pour Thomas Gunzinger

Tennis    Actualisé le 11.12.2025 - 16:01

L'Open d'Australie lance une cérémonie d'ouverture, Federer présent

L'Open d'Australie lance une cérémonie d'ouverture, Federer présent

Tennis    Actualisé le 11.12.2025 - 23:19