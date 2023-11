L'Italie bat l'Australie et soulève son deuxième saladier

47 ans après un premier succès, l'Italie a remporté la Coupe Davis à Malaga. Ceci en s'imposant 2-0 en finale contre l'Australie.

Un jour après avoir écarté la Serbie de Novak Djokovic, les hommes du capitaine Filippo Volandri l'ont emporté à Malaga.

Dans le premier simple de cette finale, Matteo Arnaldi a dû cravacher ferme pour prendre la mesure d'Alexei Popyrin (7-5 2-6 6-4) en 2h27. Dominateur dans la manche initiale, le Transalpin, 44e mondial, a ensuite connu un long passage à vide, trouvant toutefois les ressources nécessaires pour finalement l'emporter aux forceps.

Figure de proue de l'équipe d'Italie, Jannick Sinner a lui pris la mesure d'Alex De Minaur (6-3 6-0).

Dans la manche initiale, le résident de Monaco a réalisé le break décisif dès le troisième jeu. Dans le 8e jeu, le no 4 mondial a tout de même dû effacer une balle de break. Dans le second set, De Minaur a d'emblée perdu son engagement et... ses dernières illusions.

L'Italie est donc à nouveau sur le toit du monde. Elle avait été au firmament du tennis mondial dans les années 1970. Emmenée par Adriano Panatta, Corrado Barazzutti et Paolo Bertolucci, l'équipe transalpine avait remporté l'édition 1976 puis atteint trois autres finales, le tout en cinq ans.

/ATS