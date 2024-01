L'aventure continue pour Dayana Yastremska (WTA 93). Issue des qualifications, l'Ukrainienne jouera les demi-finales de l'Open d'Australie.

Elle a assuré sa place dans le dernier carré à la faveur de son succès 6-3 6-4 sur la Tchèque Linda Noskova (WTA 40), la joueuse qui avait éliminé samedi la no 1 mondiale Oga Swiatek. A 23 ans, Dayana Yastremska devient seulement la deuxième joueuse issue des qualifications à atteindre les demi-finales de l'Open d'Australie dans l'ère Open (depuis 1968), après Christine Dorey en 1978.

'C'est sympa d'écrire l'histoire, je n'étais même pas née à cette époque-là', sourit la native d'Odessa. Pour une place en finale, elle affrontera la Chinoise Qinwen Zheng (no 15) ou la Russe Anna Kalinskaya (75e), opposées dans la soirée.

Dayana Yastremska a ainsi déjà joué - et gagné - huit matches sur les courts du Melbourne Park. Elle a notamment fait chuter la Tchèque Marketa Vondrousova, no 7 mondiale et lauréate surprise de Wimbledon en 2023, au premier tour, et la Bélarusse Victoria Azarenka, ex- no 1 mondiale, en huitièmes de finale. Avant la quinzaine australienne, l'Ukrainienne n'avait jamais dépassé les huitièmes de finale en Grand Chelem (à Wimbledon en 2019).

On précisera enfin que Dayana Yastremska, grimpée jusqu'aux portes du top 20 en 2019 et 2020, avant de glisser en dehors du top 100, a été blanchie en juin 2021 en appel après un contrôle antidopage positif sanctionné par une suspension dans un premier temps.

/ATS