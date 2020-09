L'incroyable défaite de Viktorija Golubic

L’US Open est bien mal parti pour les Suissesses ! Viktorija Golubic (WTA 123) a, en effet, vécu un petit cauchemar sur le court no 6.

Toujours à la recherche d’un premier succès dans le tableau principal de l’US Open, la Zurichoise a concédé une quatrième défaite au premier tour. Elle s’est inclinée 1-6 7-6 (7/2) 6-2 devant la Bélarusse Vera Lapko (WTA 351) après avoir pourtant bénéficié de deux balles pour mener... 5-1 dans le deuxième set. 'Je n’ai pas su conclure. Cela arrive parfois dans le tennis', rage Viktorija Golubic. Cette crispation qui l’a saisie au moment de fermer la porte lui coûte 39'000 dollars, soit la différence du prize money entre un premier tour à New York – 60'000 dollars – et un deuxième – 100'000 dollars -.

'Je n’ai plus eu la même longueur de balle sur la fin. Je n’arrivais plus aussi à la prendre aussi tôt que je le souhaitais', poursuit Viktorija Golubic. Ce premier match officiel depuis le restart restera aux yeux de la Zurichoise comme un immense gâchis. Elle espère oublier au plus vite avec le retour sur terre battue. 'Je ne connais pas encore mon programme, dit-elle. J’espère disputer deux tournois avant Roland-Garros.'

Jil Teichmann (WTA 152) et Stefanie Vögele (WTA 114) seront en lice ce mardi, respectivement opposées à l'Espagnole Aliona Bolsova (WTA 106) et à la Grecque Mara Sakkari (no 15).

24-0 pour Novak Djokovic

Dans le simple messieurs, Novak Djokovic a entamé sa quinzaine sur un succès 6-1 6-4 6-1 devant le Bosnien Damir Dzumhur (ATP 109). Toujours invaincu en 2020, le no 1 mondial a signé sa 24e victoire de l’année. Deux jours après avoir conquis un 35e titre dans un Masters 1000, Novak Djokovic est apparu très affûté. Il affrontera au deuxième tour un adversaire plus dangereux que Dzumhur en la personne de Kyle Edmund (ATP 44). Le Britannique compte une victoire en cinq rencontres contre le Serbe, en 2018 sur la terre battue de Madrid.

Cette première journée a également été marquée par l’élimination de John Isner (no 16). Malgré ses... 52 aces, le géant américain a été battu 6-7 (5/7) 6-3 6-7 (5/7) 6-3 7-6 (7/3) par son compatriote Steve Johnson (ATP 64) après 3h50’ de jeu. John Isner est resté à 9 aces du record d'Ivo Karlovic à l'US Open. Le Croate en avait, en effet, armé 61 il y a quatre ans lors de son premier tour contre le Taïwanais Yen-Hsun Lu.

/ATS