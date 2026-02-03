La Bâloise Rebeka Masarova battue au 2e tour à Cluj-Napoca

La Bâloise Rebeka Masarova a vu son parcours au tournoi WTA 250 de Cluj-Napoca prendre fin ...
La Bâloise Rebeka Masarova battue au 2e tour à Cluj-Napoca

La Bâloise Rebeka Masarova battue au 2e tour à Cluj-Napoca

Photo: KEYSTONE/EPA/BRIAN HIRSCHFELD

La Bâloise Rebeka Masarova a vu son parcours au tournoi WTA 250 de Cluj-Napoca prendre fin au 2e tour. Elle s'est inclinée en deux manches mercredi devant la Chinoise Wang Xinyu, 33e mondiale.

Victorieuse de la Roumaine Elena Gabriela Ruse (WTA 72) au 1er tour mardi, sa première victoire de la saison sur le circuit, Rebeka Masarova n'a pas eu voix au chapitre face à la tête de série numéro 4 du tournoi. Elle s'est inclinée en deux manches, 6-4 6-2.

La Bâloise de 26 ans n'a réussi qu'un break dans la première manche, alors qu'elle était menée 5-2. Cela n'a pas empêché son adversaire de remporter le set et de prendre également le large dans la deuxième manche.

/ATS
 

Actualités suivantes

WTA: Golubic et Masarova victorieuses

WTA: Golubic et Masarova victorieuses

Tennis    Actualisé le 03.02.2026 - 17:49

Coupe Davis: Bernet forfait pour Suisse-Tunisie

Coupe Davis: Bernet forfait pour Suisse-Tunisie

Tennis    Actualisé le 03.02.2026 - 10:28

Deux Top 10 et Stan Wawrinka annoncés à Gstaad

Deux Top 10 et Stan Wawrinka annoncés à Gstaad

Tennis    Actualisé le 03.02.2026 - 09:24

Damien Wenger a dit adieu au tennis professionnel

Damien Wenger a dit adieu au tennis professionnel

Tennis    Actualisé le 02.02.2026 - 16:06

Articles les plus lus

Belle perf' de Simona Waltert à Abou Dhabi

Belle perf' de Simona Waltert à Abou Dhabi

Tennis    Actualisé le 02.02.2026 - 13:09

Damien Wenger a dit adieu au tennis professionnel

Damien Wenger a dit adieu au tennis professionnel

Tennis    Actualisé le 02.02.2026 - 16:06

Deux Top 10 et Stan Wawrinka annoncés à Gstaad

Deux Top 10 et Stan Wawrinka annoncés à Gstaad

Tennis    Actualisé le 03.02.2026 - 09:24

Coupe Davis: Bernet forfait pour Suisse-Tunisie

Coupe Davis: Bernet forfait pour Suisse-Tunisie

Tennis    Actualisé le 03.02.2026 - 10:28

Wawrinka grimpe au 113e rang, Bencic désormais 9e

Wawrinka grimpe au 113e rang, Bencic désormais 9e

Tennis    Actualisé le 02.02.2026 - 10:10

Belle perf' de Simona Waltert à Abou Dhabi

Belle perf' de Simona Waltert à Abou Dhabi

Tennis    Actualisé le 02.02.2026 - 13:09

Damien Wenger a dit adieu au tennis professionnel

Damien Wenger a dit adieu au tennis professionnel

Tennis    Actualisé le 02.02.2026 - 16:06

Deux Top 10 et Stan Wawrinka annoncés à Gstaad

Deux Top 10 et Stan Wawrinka annoncés à Gstaad

Tennis    Actualisé le 03.02.2026 - 09:24

Alcaraz s'offre le Grand Chelem de carrière

Alcaraz s'offre le Grand Chelem de carrière

Tennis    Actualisé le 01.02.2026 - 12:56

Remy Bertola battu en finale du Challenger de Quimper

Remy Bertola battu en finale du Challenger de Quimper

Tennis    Actualisé le 01.02.2026 - 18:37

Wawrinka grimpe au 113e rang, Bencic désormais 9e

Wawrinka grimpe au 113e rang, Bencic désormais 9e

Tennis    Actualisé le 02.02.2026 - 10:10

Belle perf' de Simona Waltert à Abou Dhabi

Belle perf' de Simona Waltert à Abou Dhabi

Tennis    Actualisé le 02.02.2026 - 13:09