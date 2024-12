La Suisse battue par l'Italie

La Suisse a logiquement subi la loi de l'Italie dimanche soir à Sydney pour son deuxième match dans la United Cup.

Dos au mur après la défaite de Dominic Stricker face à Flavio Cobolli, Belinda Bencic n'a rien pu faire face à Jasmine Paolini dans le deuxième simple.

Impériale la veille tant en simple qu'en double mixte face à la France, la championne olympique 2021 s'est inclinée 6-1 6-1 en moins d'une heure devant la 4e joueuse mondiale Jasmine Paolini. Il s'agissait de son premier affrontement avec une top 10, et même avec une top 100, depuis son retour de maternité.

La marche était bien trop haute, d'autant plus avec les deux matches de la veille dans les jambes. Rapidement menée 4-0, Belinda Bencic a débloqué son compteur dans le cinquième jeu en signant son premier break. Le scénario de la seconde manche fut quasiment identique, la St-Galloise sauvant l'honneur avec un break pour revenir à 3-1.

La Suisse, qui avait battu la France 2-1 samedi, doit tout faire pour sauver l'honneur face à l'Italie. Chaque point peut compter dans l'optique d'une qualification en quart de finale: seuls les six vainqueurs de groupe et les deux meilleurs deuxièmes (un à Sydney et un à Perth) poursuivront l'aventure. Italie et France seront opposées mardi pour le dernier match de cette poule.

/ATS