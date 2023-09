La Suisse battue par la Grande-Bretagne et éliminée

L'équipe de Suisse de Coupe Davis n'ira pas à Malaga pour y disputer les quarts de finale en novembre dans le cadre du Final 8 (21-26 novembre).

La formation du capitaine Severin Lüthi s'est inclinée 2-1 à Manchester devant la Grande-Bretagne et ne peut donc plus terminer parmi les deux premiers du groupe B.

Décisif, le double a vu les Britanniques Daniel Evans et Neal Skupski s'imposer 6-3 6-3 devant Stan Wawrinka et Dominic Stricker. La Suisse, qui avait été battue 3-0 par la France mardi, a ainsi perdu toute chance de se qualifier pour le Final 8 avant son dernier match prévu samedi face à l'Australie.

Titrés sur la terre battue de Gstaad en juillet, Stan Wawrinka et Dominic Stricker ont été nettement dominés dans ce double. Le duo helvétique a concédé trois jeux de service au total, et ne s'est procuré qu'une seule balle de break, à 2-2 au deuxième set. Bien plus solides, Evans/Skupski ont écarté le danger avant de signer le break décisif dans le jeu suivant.

Pas suffisamment percutant dans ce double, Stan Wawrinka (ATP 40) avait permis à son équipe d'entretenir la flamme de l'espoir en matant Cameron Norrie (ATP 17) 7-5 6-4 dans le deuxième simple. Le 'rookie' Leandro Riedi (21 ans/ATP 152) s'était incliné 6-7 (7/9) 6-4 6-4 devant l'ex-no1 mondial Andy Murray (ATP 41) dans le premier match, malgré une superbe prestation.

/ATS