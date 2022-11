La Suisse dans le groupe de la Pologne

L'équipe de Suisse défiera la Pologne d'Iga Swiatek (WTA 1) et de Hubert Hurkacz (ATP 11) dans le cadre de la nouvelle United Cup, qui se déroulera en Australie du 29 décembre au 8 janvier.

La troisième équipe de cette poule B sera connue après le Masters ATP, en fonction des classements mondiaux.

Belinda Bencic (WTA 12), Jil Teichmann (WTA 35), Ylena In-Albon (WTA 152) et Joanne Züger (WTA 186) côté féminin, Stan Wawrinka (ATP 150), Marc-Andrea Hüsler (ATP 58), Dominic Stricker (ATP 111) et Alexander Ritschard (ATP 170) côté masculin ont été désignés pour représenter la Suisse dans cette épreuve mixte. La formation helvétique disputera ses matches de poule à Brisbane.

Chaque équipe sera représentée par quatre hommes et quatre femmes au maximum dans une compétition où les rencontres comprendront deux simples messieurs, deux simples dames et un double mixte. Des points ATP et WTA seront par ailleurs distribués.

/ATS