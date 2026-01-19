La Suisse face à la Tchéquie en qualifications

L'équipe de Suisse n'aura pas la tâche facile dans les qualifications de la Billie Jean King ...
La Suisse face à la Tchéquie en qualifications

La Suisse face à la Tchéquie en qualifications

Photo: KEYSTONE/ANTHONY ANEX

L'équipe de Suisse n'aura pas la tâche facile dans les qualifications de la Billie Jean King Cup. La troupe du capitaine Heinz Günthardt en découdra avec la République tchèque.

Les Suissesses auront certes l'avantage d'évoluer à domicile les 10/11 ou 11/12 avril prochains, selon le tirage au sort effectué lundi. Mais la formation tchèque est redoutable, avec huit joueuses classées parmi les 100 meilleures du monde dont deux membres du Top 20 (Linda Noskova et Karolina Muchova).

La Suisse et la République tchèque avaient dû batailler en play-off l'automne dernier pour obtenir le droit d'évoluer dans le groupe mondial en 2026. Les Suissesses avaient dominé la Slovaquie et l'Argentine sur la terre battue de Cordoba malgré l'absence de leur cheffe de file Belinda Bencic.

Swiss Tennis doit encore déterminer où se déroulera cette rencontre, dont le vainqueur se qualifiera pour le tournoi final prévu à la fin septembre en Chine. Ce duel devrait toutefois logiquement se dérouler à Bienne, dans la Swiss Tennis Arena.

/ATS
 

Actualités suivantes

Swiatek bataille pour passer le 1er tour

Swiatek bataille pour passer le 1er tour

Tennis    Actualisé le 19.01.2026 - 12:36

Wawrinka passe le 1er tour à Melbourne

Wawrinka passe le 1er tour à Melbourne

Tennis    Actualisé le 19.01.2026 - 11:33

Waltert subit la loi d'Anisimova

Waltert subit la loi d'Anisimova

Tennis    Actualisé le 19.01.2026 - 06:06

Open d'Australie: Alcaraz, Zverev et Sabalenka passent le 1er tour

Open d'Australie: Alcaraz, Zverev et Sabalenka passent le 1er tour

Tennis    Actualisé le 18.01.2026 - 13:36

Articles les plus lus

« J'ai toujours mes chances », assure Djokovic

« J'ai toujours mes chances », assure Djokovic

Tennis    Actualisé le 17.01.2026 - 08:36

Open d'Australie: Alcaraz, Zverev et Sabalenka passent le 1er tour

Open d'Australie: Alcaraz, Zverev et Sabalenka passent le 1er tour

Tennis    Actualisé le 18.01.2026 - 13:36

Waltert subit la loi d'Anisimova

Waltert subit la loi d'Anisimova

Tennis    Actualisé le 19.01.2026 - 06:06

Wawrinka passe le 1er tour à Melbourne

Wawrinka passe le 1er tour à Melbourne

Tennis    Actualisé le 19.01.2026 - 11:33

OA: Federer admire la rivalité « formidable » entre Sinner et Alcaraz

OA: Federer admire la rivalité « formidable » entre Sinner et Alcaraz

Tennis    Actualisé le 15.01.2026 - 10:50

« J'ai toujours mes chances », assure Djokovic

« J'ai toujours mes chances », assure Djokovic

Tennis    Actualisé le 17.01.2026 - 08:36

Open d'Australie: Alcaraz, Zverev et Sabalenka passent le 1er tour

Open d'Australie: Alcaraz, Zverev et Sabalenka passent le 1er tour

Tennis    Actualisé le 18.01.2026 - 13:36

Waltert subit la loi d'Anisimova

Waltert subit la loi d'Anisimova

Tennis    Actualisé le 19.01.2026 - 06:06

Open d'Australie: Echec des Suisses en qualifications

Open d'Australie: Echec des Suisses en qualifications

Tennis    Actualisé le 14.01.2026 - 08:52

Open d'Australie: Stan Wawrinka entrera en lice face à Djere

Open d'Australie: Stan Wawrinka entrera en lice face à Djere

Tennis    Actualisé le 15.01.2026 - 09:03

OA: Federer admire la rivalité « formidable » entre Sinner et Alcaraz

OA: Federer admire la rivalité « formidable » entre Sinner et Alcaraz

Tennis    Actualisé le 15.01.2026 - 10:50

« J'ai toujours mes chances », assure Djokovic

« J'ai toujours mes chances », assure Djokovic

Tennis    Actualisé le 17.01.2026 - 08:36