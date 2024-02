La Suisse prend l'avantage

La Suisse mène 2-1 en Coupe Davis à Groningue. Leandro Riedi (ATP 175) et Marc-Andrea Hüsler (ATP 199) ont remporté le double en dominant Wesley Koolhof et Jean-Julien Rojer 7-6 (7/5) 7-6 (7/2).

Deux tie-breaks très bien maîtrisés ont permis aux Helvètes de s'offrir ce deuxième point face à une paire très expérimentée dans le cadre de ces qualifications de la Coupe Davis.

Dans la deuxième manche, les Pays-Bas ont d'emblée cédé leur engagement. Les Suisses ont tenu leur service jusqu'à 4-3 en leur faveur. Puis Marc-Andrea Hüsler a eu la main un peu tremblante, alors que la Suisse menait 40-15. Les Bataves ont mis la pression et le Zurichois a craqué.

Leandro Riedi a alors joué son rôle de leader et Hüsler a retrouvé son jeu pour aller une deuxième fois au jeu décisif. Et là les Suisses ont rapidement pris les devants pour mener 6-0 et se payer six balles de match. Les Néerlandais ont pris deux points avant de céder sur la troisième balle de match.

Les deux derniers simples verront les deux numéros un s'affronter, ainsi que les deux numéros deux.

/ATS