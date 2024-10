La passe de 100 pour Novak Djokovic face au no 1 2024 ?

La finale du Masters 1000 de Shanghaï opposera le no 1 mondial Jannik Sinner à Novak Djokovic. Malgré une gêne à la hanche, Novak Djokovic rêve de cueillir en Chine le 100e titre de sa carrière.

En demi-finale, le Serbe s’est imposé 6-4 7-6 (8/6) devant Taylor Fritz. Après une véritable démonstration au premier set, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem a ressenti une douleur à la hanche qui a nécessité la venue du soigneur. Mais malgré une balle de set sur le service de Fritz à 6/5 au jeu décisif, Novak Djokovic a pu couper la ligne d’arrivée. Il s’est imposé pour la dixième fois en... dix rencontres face à l’Américain.

Plus tôt dans la journée et en présence de Roger Federer, Jannik Sinner n’avait pas connu les mêmes tourments pour se qualifier. L’Italien a battu 6-4 7-5 le finaliste du Geneva Open Tomas Machac (ATP 33), 'bourreau' jeudi de Carlos Alcaraz A la faveur de ce succès sur le Tchèque, Jannik Sinner est - déjà – assuré de terminer l’année à la place de no 1 mondial.

Forte à ce jour de 64 victoires et couronnée par ses deux titres du Grand Chelem à Melbourne et à New York, son année 2024 est exceptionnelle. L’Italien de 23 ans est devenu le 19e joueur de l’histoire à boucler une année civile au premier rang. Il entend, bien sûr, terminer le travail à Shanghaï, à Paris-Bercy et au Masters de Turin pour marquer encore plus les esprits. Et pour faire oublier peut-être son double contrôle positif au clostébol qui pourrait ruiner sa carrière si l’appel de l’AMA est accepté par le Tribunal du Sport.

/ATS