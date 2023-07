La pluie freine les Suisses à Wimbledon

Roger Federer ne fut pas le seul invité de ce premier mardi de Wimbledon. La pluie a perturbé le bon déroulement du tournoi et pourrait contraindre les 6 Suisses encore en lice à enchaîner les matchs.

Céline Naef (WTA 165) fut la seule représentante de Swiss Tennis à avoir joué des points. Opposée à la Russe Anastasia Potapova, tête de série no 22 du tableau, elle a été stoppée par la pluie alors qu'elle menait 3-3 40-30 au deuxième set après avoir perdu le premier 6-3. La Schwytzoise de 18 ans a eu le temps de démontrer tout son talent. Elle peut croire qu'elle a encore sa chance dans ce premier tour, qui est le premier match de sa carrière dans un tournoi du Grand Chelem.

Marc Andrea Hüsler, Dominic Stricker et Viktorija Golubic, également programmé ce mardi, sont restés toute la journée aux vestiaires. S'ils s'imposent mercredi, ils joueront leur deuxième tour jeudi. Belinda Bencic devra également jouer deux jours de suite si elle remporte jeudi son deuxième tour contre la gagnante de la rencontre en l'Américaine Danielle Collins et Julia Grabher.

Tournoi à deux vitesses

Stan Wawrinka avait, quant à lui, encore l'espoir de suivre un programme 'normal' si le match entre l'Espagnol Bernabe Zapata Miralles et l'Argentin Tomas Etcheverry pouvait encore se conclure mardi. Le Vaudois est appelé, s'il gagne son deuxième tour, à défier le quadruple tenant du titre Novak Djokovic vendredi en seizième de finale.

Comme à Melbourne et à New York, l'arrivée de la pluie conduit à un tournoi à deux vitesses. Après Nova Djokovic et Iga Swiatek lundi, Carlos Alcaraz, Andy Murray, Elena Rybakina et Ons Jabeur sont passés entre les gouttes. Seule Elena Rybakina a connu une petite alerte avec la perte du premier set face à l'Américaine Shelby Rogers (WTA 49). Mais la Kazakhe devait très vite renverser la situation pour s'imposer 4-4 6-1 6-2. Roger Federer, qui a suivi la rencontre du premier au dernier point, n'aura donc pas assisté à la première défaite à Wimbledon de la tenante du titre au premier tour depuis celle concédée par Steffi Graf face à l'Amérciaine Lori McNeil en 1994.

