La première wild card pour Andy Murray

Andy Murray disputera le Geneva Open, qui débutera le 18 mai au Parc des Eaux-Vives.

L’Ecossais, ex-no 1 mondial et double champion olympique, a bénéficié de la première des trois wild cards attribuées par les organisateurs de l'ATP 250.

Andy Murray (ATP 77) participera pour la première fois au Geneva Open, un tournoi que son frère Jamie a remporté l’an dernier en double au côté de Michael Venus. Finaliste à Roland-Garros en 2016 lors d’une année fantastique qu’il avait terminée à la première place mondiale, Murray a prouvé qu’il était aussi capable de briller sur la terre battue. Le Masters 1000 de Rome est, ainsi, l’un des... 46 tournois qu’il a remportés lors de sa fabuleuse carrière.

Murray, qui fêtera ses 37 ans le 15 mai prochain, sera le deuxième membre du 'Big Four' à disputer le Geneva Open après Roger Federer en 2021, et aussi le sixième vainqueur de Grand Chelem. Avec encore deux invitations à attribuer, les organisateurs ont les moyens d'enrichir encore un tableau dont le no 1 est pour l'instant Casper Ruud (ATP 7).

/ATS