La « semaine parfaite » de Mpetshi Perricard aux Swiss Indoors

Tout a réussi à Giovanni Mpetshi Perricard cette semaine aux Swiss Indoors de Bâle. Le Français de 21 ans y a décroché le premier ATP 500 de sa jeune carrière.

'C'est incroyable, c'était une semaine parfaite pour moi, du lundi au dimanche. J'ai été très bon dans tous les secteurs du jeu', a-t-il déclaré à Keystone-ATS après sa victoire en finale contre l'Américain Ben Shelton (6-4 7-6).

Après s'être fait un nom au début de l'été en remportant le titre à Lyon (ATP 250) et en atteignant les 8es de finale à Wimbledon, le Français a connu quelques mois plus compliqués. 'Il faut regarder pourquoi ça a marché ici et pas ces dernières semaines. La défaite de la semaine passée (réd: au premier tour à Anvers) m'a beaucoup servi car le contenu était là. Je savais que je pouvais être dangereux si je réglais quelques trucs', a-t-il expliqué.

Ascension fulgurante

Interrogé sur son ascension fulgurante (il a commencé la saison au 205e rang et sera 31e lundi), Mpetshi Perricard a plaisanté sur l'existence d'une 'recette magique'. 'J'ai commencé l'année avec objectif d'atteindre le top 100 et j'ai eu un déclic dans les Challenger, où j'ai pu structurer mon jeu et comprendre comment j'allais pouvoir battre les meilleurs sur le circuit ATP', a-t-il dit.

L'ambitieux lyonnais ne compte en tout cas pas s'arrêter en si bon chemin. 'Je ne me fixe aucune limite. Quand on est petit on a toujours des rêves. Le mien était de gagner des tournois du Grand Chelem. Je suis toujours un gosse qui essaie de rêver et je vais tout faire pour les réaliser', a-t-il conclu

