La tenante du titre Madison Keys éliminée en 8es

La tenante du titre Madison Keys (WTA 9) a été éliminée lundi dès les 8es de finale de l'Open ...
Photo: KEYSTONE/AP/Asanka Brendon Ratnayake

La tenante du titre Madison Keys (WTA 9) a été éliminée lundi dès les 8es de finale de l'Open d'Australie. L'Américaine a été battue 6-3 6-4 par sa compatriote Jessica Pegula (WTA 6).

Madison Keys, qui avait créé la surprise l'an dernier à Melbourne en battant en finale la double tenante du titre Aryna Sabalenka, a commis beaucoup de fautes directes (28 au total). Dont quelques grossières, comme un service qui a rebondi un mètre devant la ligne de fond ou un smash boisé qui s'est envolé.

'Je me suis concentrée sur ce que j'avais à faire', a commenté Jessica Pegula. 'Dans le premier set, elle a fait quelques bons jeux et je devais prendre mes chances sur ses deuxièmes balles de service. Dans le deuxième set, quand elle m'a débreakée, j'étais du côté où le soleil aveuglait sur les services alors je ne me suis pas inquiétée', a-t-elle poursuivi.

Jessica Pegula affrontera en quart de finale une autre Américaine, Amanda Anisimova (WTA 4), qui a pour sa part battu la Chinoise Wang Xinyu (WTA 46) 7-6 (7/4) 6-4 lundi au 4e tour. Finaliste à Wimbledon puis à l'US Open l'an dernier, Amanda Anisimova figure pour la première fois en quarts de finale à Melbourne, un stade que Jessica Pegula a déjà atteint à trois reprises (2021-2023).

'Je me sens super bien, quelle bataille! Je n'avais jamais joué contre elle (réd: Wang Xinyu) et je dois dire qu'elle est très forte', a expliqué Amanda Anisimova (24 ans), qui regrettait de devoir affronter une compatriote au tour suivant: 'C'est dommage, une Américaine n'ira pas plus loin que les quarts.'

/ATS
 

