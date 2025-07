Le Masters à Turin au moins jusqu'en 2026

Le Masters ATP, qui réunit chaque année les huit meilleurs joueurs de la saison, restera au moins jusqu'en 2026 à Turin. La Fédération italienne (FITP) l'a annoncé jeudi soir.

En novembre dernier, l'ATP avait prolongé son contrat avec la FITP pour l'organisation de ces 'ATP Finals' jusqu'en 2030. Mais les dirigeants du tennis italien avaient alors laissé entendre que le tournoi pourrait changer de cadre à partir de 2026 et rejoindre Milan, où est construite actuellement une nouvelle salle omnisports, plus grande que l'Inalpi Arena de Turin, pour les JO d'hiver de 2026.

'L'édition 2025 du tournoi sera encore plus belle, plus réussie, avec l'augmentation de la capacité avec 700 places en plus par session soit un total de 10'000 places en plus' sur toute la durée du tournoi, a promis Angelo Binaghi, président de la FIPT, lors d'une conférence de presse consacrée à l'édition 2025. 'Ces 700 places en plus par session deviendront 1100 l'année d'après.'

Pour l'édition 2024 remportée par le no 1 mondial et héros du sport italien Jannik Sinner, 203'114 billets ont été vendus - contre 175'403 un an auparavant - pour un chiffre d'affaires global de 225 millions d'euros. Avant Turin, l'épreuve, créée en 1970 et longtemps basée à New York, a été organisée à Londres de 2009 à 2020, après quatre éditions à Shanghai (2004-08).

