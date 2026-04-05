Le crève-coeur de Roman Burruchaga

Fils du champion du monde 1986 de football Jorge Burruchaga, Roman Burruchaga a manqué une ...
Le crève-coeur de Roman Burruchaga

Le crève-coeur de Roman Burruchaga

Photo: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Fils du champion du monde 1986 de football Jorge Burruchaga, Roman Burruchaga a manqué une opportunité peut-être unique de remporter un titre ATP dimanche.

L'Argentin s'est incliné face à Tommy Paul en finale à Houston malgré trois balles de match en sa faveur.

Roman Burruchaga, qui disputait à 24 ans sa première finale sur le circuit principal, a été battu 6-1 3-6 7-5 par l'Américain. Il a raté trois balles de match sur le service adverse à 5-4 dans la manche décisive, commettant la faute sur deux d'entre elles.

Tommy Paul s'est parfaitement repris après avoir frisé la correctionnelle, signant le break décisif dans la foulée avant de conclure sur sa première occasion. L'Américain de 28 ans a ainsi cueilli son cinquième titre ATP, mais le premier sur terre battue.

Roman Burruchaga a tout de même atteint la 62e place mondiale lundi, son meilleur classement, après avoir gagné 15 rangs. Tommy Paul est quant à lui remonté de la 21e à la 18e place. L'Américain s'était hissé jusqu'au 8e rang l'été dernier.

/ATS
 

Actualités suivantes

Le trône d'Alcaraz sous la menace de Sinner

Le trône d'Alcaraz sous la menace de Sinner

Tennis    Actualisé le 05.04.2026 - 06:03

Bencic sortie en quart de finale à Charleston

Bencic sortie en quart de finale à Charleston

Tennis    Actualisé le 03.04.2026 - 22:03

Wawrinka-Baez au 1er tour à Monte-Carlo

Wawrinka-Baez au 1er tour à Monte-Carlo

Tennis    Actualisé le 03.04.2026 - 17:37

WTA 500 à Charleston: Bencic passe en quarts

WTA 500 à Charleston: Bencic passe en quarts

Tennis    Actualisé le 02.04.2026 - 19:13

Articles les plus lus

Swiatek officialise son nouvel entraîneur Francisco Roig

Swiatek officialise son nouvel entraîneur Francisco Roig

Tennis    Actualisé le 02.04.2026 - 14:02

WTA 500 à Charleston: Bencic passe en quarts

WTA 500 à Charleston: Bencic passe en quarts

Tennis    Actualisé le 02.04.2026 - 19:13

Wawrinka-Baez au 1er tour à Monte-Carlo

Wawrinka-Baez au 1er tour à Monte-Carlo

Tennis    Actualisé le 03.04.2026 - 17:37

Bencic sortie en quart de finale à Charleston

Bencic sortie en quart de finale à Charleston

Tennis    Actualisé le 03.04.2026 - 22:03

Belinda Bencic se hisse en 8es de finale

Belinda Bencic se hisse en 8es de finale

Tennis    Actualisé le 01.04.2026 - 06:59

Swiatek officialise son nouvel entraîneur Francisco Roig

Swiatek officialise son nouvel entraîneur Francisco Roig

Tennis    Actualisé le 02.04.2026 - 14:02

WTA 500 à Charleston: Bencic passe en quarts

WTA 500 à Charleston: Bencic passe en quarts

Tennis    Actualisé le 02.04.2026 - 19:13

Wawrinka-Baez au 1er tour à Monte-Carlo

Wawrinka-Baez au 1er tour à Monte-Carlo

Tennis    Actualisé le 03.04.2026 - 17:37

WTA 1000 de Miami: victoire d'Aryna Sabalenka

WTA 1000 de Miami: victoire d'Aryna Sabalenka

Tennis    Actualisé le 28.03.2026 - 22:41

Masters Miami: Sinner réussit le « Sunshine double » contre Lehecka

Masters Miami: Sinner réussit le « Sunshine double » contre Lehecka

Tennis    Actualisé le 30.03.2026 - 08:59

Belinda Bencic se hisse en 8es de finale

Belinda Bencic se hisse en 8es de finale

Tennis    Actualisé le 01.04.2026 - 06:59

Swiatek officialise son nouvel entraîneur Francisco Roig

Swiatek officialise son nouvel entraîneur Francisco Roig

Tennis    Actualisé le 02.04.2026 - 14:02