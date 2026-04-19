Learner Tien et Arthur Rinderknech en renfort

L’ATP a dévoilé le nom des 18 joueurs admis directement dans le tableau principal du Geneva Open (16 au 23 mai). On y trouve 6 joueurs du top 30 avant la délivrance des deux dernières wild cards.

Avec Taylor Fritz (ATP 7), Alexander Bublik (ATP 11) et Casper Ruud (ATP 15), dont les présences avaient déjà été officialisées comme celle bien sûr de Stan Wawrinka (ATP 106), Learner Tien (ATP 21), quart de finaliste de l’Open d’Australie, Cameron Norrie (ATP 23), demi-finaliste du tournoi l’an dernier face à Novak Djokovic, et Arthur Rinderknech, le finaliste du dernier Masters 1000 de Shanghaï, seront également de la partie. Victorieux des Swiss Indoors en 2024, Giovanni Mpetshi Perricard foulera, quant à lui, pour la première fois la terre battue du Parc des Eaux-Vives.

Le cut se situe cette à la 56e place du classement ATP au 20 avril. Elle est occupée par l’Australien Alex Popyrin. Trois joueurs 'special exempts', quatre issus des qualifications et deux enfin au bénéfice d’une wild card complèteront ce tableau de 28 joueurs.

Entry list du Geneva Open 2026:

Taylor Fritz (USA/ATP 7). 2. Alexander Bublik (KAZ/ATP 11). 3. Casper Ruud (NOR/ATP 15). 4. Learner Tien (USA/ATP 21). 5. Cameron Norrie (GB/ATP 21). 6. Arthur Rinderknech (FRA/ATP 26). 7. Gabriel Diallo (CAN/ATP 36). 8. Alex Michelsen (USA/ATP 37). 9. Jaume Munar (ESP/ATP 38). 10. Alejandro Tabilo (CHI/ATP 43). 11. Mariano Navone (ARG/ATP 45). 12. Adrian Mannarino (FRA/ATP 46). 13. Nuno Borges (POR/ATP 49). 14. Fabian Maroszan (HUN/ATP 50).15. Botic van de Zandschulp (NED/ATP 52). 16. Giovanni Mpetshi Perricard (FRA/ATP 53). 17. Marton Fucsovics (HUN/ATP 54). 18. Alexei Popyrin (AUS/ATP 56). 19. Stan Wawrinka (SUI/ATP 106).

/ATS