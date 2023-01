Les Suisses restent à quai

Dominic Stricker (ATP 119) et Leandro Riedi (ATP 135) sont toujours encore un peu trop 'tendres'. Les finalistes juniors de Roland-Garros 2021 ont connu un jeudi noir à Melbourne.

Le Bernois et le Zurichois ont échoué au troisième et dernier tour des qualifications de l'Open d'Australie. Dominic Stricker s'est incliné 7-6 (7/2) 7-6 (9/7) face au Mauricien Enzo Couacaud (ATP 190) malgré une balle d'égalisation à une manche partout dans sa raquette. Quant à Leandro Riedi, il a été battu 6-0 6-4 par le Tchèque Dalibor Svrcina (ATP 219). Le Zurichois a sans doute payé les efforts fournis la semaine dernière à Nouméa, où il a atteint la finale, et mercredi lors de son marathon face à l'Italien Giulio Zeppieri contre lequel il avait écarté trois balles de match.

Face à deux adversaires de valeur, Dominic Stricker et Leandro Riedi n'ont pas témoigné de la rigueur espérée. Ils ont eu le tort de chercher trop vite à gagner le point pour accuser un déchet dans leur jeu qui n'a pas pardonné. Dominic Stricker échoue pour la cinquième fois dans les qualifications d'un tournoi du Grand Chelem, Leandro Riedi pour la première fois.

/ATS