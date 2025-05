Les tenants du titre Swiatek et Alcaraz déroulent au 1er tour

Les deux tenants du titre de Roland-Garros ont bien entamé leur tournoi lundi. Iga Swiatek et Carlos Alcaraz ont facilement remporté leur premier match sur la terre battue parisienne.

La Polonaise, ancienne numéro 1 mondiale, n'a plus remporté un seul trophée depuis son troisième sacre consécutif sur la terre battue parisienne en juin 2024 et n'aborde pas le tournoi dans les meilleures conditions. Elle est retombée au 5e rang mondial, son plus mauvais classement depuis février 2022.

Pour son entrée en lice sur le court Philippe-Chatrier, la native de Varsovie s'est néanmoins rassurée en battant sans trembler la Slovaque Rebecca Sramkova (WTA 42) 6-3 6-3. Swiatek, 23 ans, affrontera au prochain tour la Britannique Emma Raducanu (WTA 41).

Alcaraz tranquille

Carlos Alcaraz lui aussi s'est tranquillement qualifié pour le deuxième tour en battant 6-3 6-4 6-2 l'Italien Giulio Zeppieri, issu des qualifications. L'Espagnol de 22 ans était en démonstration sur le court Suzanne-Lenglen, tout en puissance, en un peu moins de deux heures. Il n'a jamais été inquiété par l'Italien de 23 ans (WTA 310), qui n'a converti aucune de ses trois balles de break.

Récent vainqueur des Masters 1000 de Monte-Carlo et Rome, disputés sur terre battue, le Murcien de 22 ans a débarqué en forme et en confiance porte d'Auteuil, avec l'espoir de conserver son titre, ce qui n'est plus arrivé depuis Rafael Nadal (2019, 2020).

Carlos Alcaraz jouera au prochain tour le Hongrois Fabian Marozsan (WTA 56). Sa route devrait être dégagée au moins jusqu'aux huitièmes de finale, où il pourrait affronter un Stefanos Tsitsipas (WTA 20) à l'aura pâlissante sur la surface ocre.

Deux fois finaliste à Paris (en 2023 et 2024), Casper Ruud a lui aussi composté son billet pour le 2e tour sans trop de difficultés. Le Norvégien a battu l'Espagnol Albert Ramos-Vinolas en trois manches, 6-3 6-4 6-2.

/ATS