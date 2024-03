Longue absence en vue pour Andy Murray

Le Britannique Andy Murray va être absent pour une 'période prolongée'. Il s'est gravement blessé à la cheville lors de son élimination au troisième tour de l'Open de Miami dimanche.

Murray (ATP 62) a quitté le court, visiblement en très grande souffrance, en fin de match, après avoir été battu par le Tchèque Tomas Machac 5-7 7-5 7-6 (7/5). Bien qu'il ait continué à jouer et qu'il ait d'abord été optimiste au sujet de sa cheville, l'Écossais a déclaré lundi qu'il avait subi une rupture complète du ligament talo-fibulaire antérieur et une rupture presque complète du ligament calcanéo-fibulaire.

'Difficile à encaisser'

'Je vais voir un spécialiste de la cheville à mon retour pour déterminer les prochaines étapes', a précisé Murray sur Instagram. 'Il va sans dire que c'est difficile à encaisser et que je serai absent pour une période prolongée', a-t-il ajouté.

Victime de nombreuses blessures depuis 2017, Murray aura 37 ans en mai et s'est notamment fait poser une prothèse métallique de hanche en 2019. Il a déjà indiqué qu'il prendrait sa retraite cette saison.

S'il est remis, il est probable que le médaillé d'or en simple de Londres en 2012 et de Rio en 2016 participe aux Jeux olympiques de Paris. Sir Andy Murray compte trois titres en Grand Chelem, soit l'US Open en 2012 et Wimbledon en 2013 et 2016. Il avait entamé sa carrière professionnelle en 2005 et a gagné 46 tournois.

/ATS