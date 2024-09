Marc-Andrea Hüsler et Dominic Stricker ont fait le job

Il n’y a pas eu de mauvaise surprise à Bienne. La Suisse a conclu sa rencontre contre le Pérou l’issue du double pour s’imposer 3-0 et pour assurer sa place dans les Qualifiers de 2025.

Marc-Andrea Hüsler et Dominic Stricker, qui avaient été titrés en 2021 à Gstaad, se sont imposés 7-5 6-1 devant les frères Aklon et Conner Huertas Del Pino. Les deux gauchers ont enlevé neuf des dix derniers jeux de la rencontre pour apporter le point décisif. La veille, Jérôme Kym et Hüsler avaient également remporté leur simple en deux sets.

La Suisse disputera donc en février prochain les Qualifiers avec l’ambition de figurer parmi les seize équipes appelées à jouer pour la conquête du Saladier d’argent. Victorieux en Allemagne en 2023 mais battu cette année aux Pays-Bas, le capitaine Severin Lüthi et ses joueurs espèrent que le tirage au sort leur offrira une rencontre à domicile.

Tout indique que le format de la Coupe Davis sera modifié l’année prochaine. Si le Final 8 de novembre sera maintenu, la Fédération Internationale (FIT) songe à abandonner les phases de poules organisées dans quatre pays pour privilégier à l’organisation de huitièmes de finale selon la règle de l’alternance. Ce sont bien les rencontres à domicile avec leur ambiance particulière, quitte à entraîner certains accès, qui ont fait le sel de la Coupe Davis du passé, avant que Gérard Piqué et son groupe Kosmos ne la dénaturent.

