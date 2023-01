Marc-Andrea Hüsler et Stan Wawinka: un premier tour à leur portée

Le tirage au sort de l'Open d'Australie, qui débutera lundi, n'a pas été trop cruel pour Marc-Andrea Hüsler (ATP 55) et Stan Wawrinka (ATP 139). Il leur a réservé un premier tour à leur portée.

No 1 suisse, Marc-Andrea Hüsler affrontera l'Australien John Millman (ATP 148). Son jeu d'attaque devrait payer face à un joueur de 33 ans qui jette ses derniers feux après une valeureuse carrière. Quant à Stan Wawrinka, victorieux à Melbourne en 2014, il sera opposé au gaucher slovaque Alex Molcan (ATP 54). En cas de succès, le Zurichois et le Vaudois trouveront sur leur route deux des grands outsiders du tournoi, le finaliste de l'an dernier Alex Medvedev (no 7) pour Hüsler, le vainqueur de Bâle Felix Auger-Aliassime (no 6) pour Wawrinka.

Tenant du titre et tête de série no 1 du tableau, Rafael Nadal devra négocier un premier tour de tous les dangers contre le Britannique Jack Draper (ATP 40), qui s'est hissé vendredi en demi-finale du tournoi d'Adelaide. On rappellera que le Majorquin aborde cette quinzaine avec une confiance en berne après ses deux défaites lors de l'United Cup face à Cameron Norrie et à Alex de Minaur.

Objectif Jabeur pour Bencic

Dans le simple dames, Belinda Bencic (no 12) ouvrira les feux contre la Bulgare Viktoriya Tomova (WTA 91). La Championne olympique figure dans le quart du tableau d'Ons Jabeur. Pour défier la no 2 mondiale, elle devra théoriquement écarter l'Italienne Martina Trevisan (no 21) en seizième de finale et la gagnante samedi du premier tournoi d'Adelaide Aryna Sabalenka (no 5) en quart.

Tête de série no 32, Jil Teichmann sera opposée à la Britannique Harriet Dart (WTA 96) qui l'a battue l'an dernier sur le gazon d'Eastbourne. La gauchère est appelée à défier Maria Sakkari (no 6) en seizième de finale. Quant à Viktorija Golubic (WTA 81), elle rencontrera la Croate Petra Martic (WTA 87), victorieuse l'été dernier du Ladies Open de Lausanne.

