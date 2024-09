Marc-Andrea Hüsler offre un point capital à la Suisse

Le plus dur est fait pour la Suisse ! Elle mène 2-0 face au Pérou pour prendre une option décisive sur la victoire dans cette rencontre qui peut lui permettre de disputer à nouveau les Qualifiers.

Comme Jérôme Kym (ATP 151) lors du simple initial face à Ignacio Buse (ATP 212), Marc-Andrea Hüsler (ATP 171) n’a rencontré aucune difficulté majeure pour battre Juan Pablo Varillas (ATP 179). Préféré à Dominic Stricker, le gaucher zurichois a pleinement justifié la confiance de son capitaine Séverin Lüthi. Il a gagné les trois premiers jeux et les trois derniers de cette partie pour s’imposer 6-3 6-4. Il n’a connu qu’une seule véritable alerte face au no 1 péruvien, une balle de 5-3 au second set qu’il a écartée de manière magistrale avec un ace.

Seul un incroyable concours de circonstances pourrait empêcher la Suisse de prendre sa revanche sur la défaite 3-1 concédée au Pérou il y a quatre ans. Marc-Andrea Hüsler et Dominic Stricker devraient conclure d’entrée de jeu samedi dans le double. Malgré toute leur grinta, les Péruviens dévoilent, en effet, bien des failles dans le jeu en indoor pour croire au miracle.

/ATS