Masters 1000 de Shanghai: Vacherot s'impose

Valentin Vacherot (ATP 204) est allé au bout de son rêve. Le Monégasque a remporté le Masters ...
Masters 1000 de Shanghai: Vacherot s'impose

Masters 1000 de Shanghai: Vacherot s'impose

Photo: KEYSTONE/AP/Andy Wong

Valentin Vacherot (ATP 204) est allé au bout de son rêve. Le Monégasque a remporté le Masters 1000 de Shanghai en battant en finale son cousin français Arthur Rinderknech (ATP 54).

Vacherot, issu des qualifications, est ainsi devenu dimanche le joueur le moins bien classé à gagner un Masters 1000. Promis à la 40e place mondiale dans le prochain classement ATP, le droitier de 26 ans s'est imposé 4-6 6-3 6-3 sous les yeux de Roger Federer assis en tribune. Il a signé ainsi une neuvième victoire de rang à Shanghai qui fait de lui le premier Monégasque à remporter un tournoi sur le circuit ATP.

Le joueur le plus mal classé à avoir remporté un Masters 1000, les tournois les plus importants du circuit masculin après ceux du Grand Chelem, était jusque-là Borna Coric. Le Croate était 152e mondial lors de son titre à Cincinnati en 2022.

Une semaine de rêve

Avant Vacherot, seuls quatre joueurs avaient ouvert leur palmarès sur le circuit ATP en gagnant un Masters 1000, une catégorie de tournois créée en 1990. Ces derniers jours, Vacherot était déjà devenu le premier joueur de la Principauté à atteindre les quarts, puis les demi-finales d'un tournoi du circuit principal.

Des qualifications au tableau final, le Monégasque a aligné neuf victoires de rang à Shanghai, s'offrant notamment une victoire de prestige contre Novak Djokovic (ATP 5) dans le dernier carré. De l'autre côté du filet, Rinderknech (30 ans) a lui aussi réalisé en Chine le meilleur parcours de sa carrière en Masters 1000. Il grimpera à la 28e place mondiale dans le prochain classement ATP.

/ATS
 

Actualités suivantes

WTA 1000 de Wuhan: Pegula et Gauff en finale

WTA 1000 de Wuhan: Pegula et Gauff en finale

Tennis    Actualisé le 11.10.2025 - 17:47

La surprise Vacherot bat Djokovic et se hisse en finale à Shanghai

La surprise Vacherot bat Djokovic et se hisse en finale à Shanghai

Tennis    Actualisé le 11.10.2025 - 17:41

ATP: Leandro Riedi opéré à l'aine

ATP: Leandro Riedi opéré à l'aine

Tennis    Actualisé le 10.10.2025 - 16:37

Une première pour Rinderknech en Masters 1000

Une première pour Rinderknech en Masters 1000

Tennis    Actualisé le 10.10.2025 - 14:39

Articles les plus lus

Pas de Masters pour Bencic, battue en 8e à Wuhan

Pas de Masters pour Bencic, battue en 8e à Wuhan

Tennis    Actualisé le 09.10.2025 - 15:23

Une première pour Rinderknech en Masters 1000

Une première pour Rinderknech en Masters 1000

Tennis    Actualisé le 10.10.2025 - 14:39

ATP: Leandro Riedi opéré à l'aine

ATP: Leandro Riedi opéré à l'aine

Tennis    Actualisé le 10.10.2025 - 16:37

La surprise Vacherot bat Djokovic et se hisse en finale à Shanghai

La surprise Vacherot bat Djokovic et se hisse en finale à Shanghai

Tennis    Actualisé le 11.10.2025 - 17:41

Vacherot, 204e mondial, est en demi-finale à Shanghai

Vacherot, 204e mondial, est en demi-finale à Shanghai

Tennis    Actualisé le 09.10.2025 - 14:41

Pas de Masters pour Bencic, battue en 8e à Wuhan

Pas de Masters pour Bencic, battue en 8e à Wuhan

Tennis    Actualisé le 09.10.2025 - 15:23

Une première pour Rinderknech en Masters 1000

Une première pour Rinderknech en Masters 1000

Tennis    Actualisé le 10.10.2025 - 14:39

ATP: Leandro Riedi opéré à l'aine

ATP: Leandro Riedi opéré à l'aine

Tennis    Actualisé le 10.10.2025 - 16:37

WTA 1000 de Wuhan: Belinda Bencic passe le 1er tour

WTA 1000 de Wuhan: Belinda Bencic passe le 1er tour

Tennis    Actualisé le 07.10.2025 - 11:49

Bencic en huitièmes de finale sans jouer à Wuhan

Bencic en huitièmes de finale sans jouer à Wuhan

Tennis    Actualisé le 08.10.2025 - 09:11

Vacherot, 204e mondial, est en demi-finale à Shanghai

Vacherot, 204e mondial, est en demi-finale à Shanghai

Tennis    Actualisé le 09.10.2025 - 14:41

Pas de Masters pour Bencic, battue en 8e à Wuhan

Pas de Masters pour Bencic, battue en 8e à Wuhan

Tennis    Actualisé le 09.10.2025 - 15:23