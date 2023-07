Matteo Berrettini revient dans le jeu

Matteo Berrettini (ATP 38) est de retour ! Le finaliste de 2021 défiera le no 1 mondial Carlos Alcaraz lundi en huitième de finale un peu contre toute attente.

Miné par les blessures et sous le feu des critiques en raison d'une vie privée jugée 'incompatible' avec le sport de haut niveau, le Romain est en passe de faire taire ses détracteurs. Alors qu'il avait quitté en pleurs le court le mois dernier lors de sa défaite au premier tour à Stuttgart, il vient d'aligner à Wimbledon trois victoires probantes contre son vainqueur de Stuttgart justement Lorenzo Sonego (ATP 42), contre le finaliste du Queen's Alex de Minaur (ATP 15) et enfin samedi contre le Champion olympique Alexander Zverev (no 19). Carlos Alcaraz aura tout intérêt à se méfier du retour de flamme de Matteo Berrettini.

Holger Rune (no 6) est, quant à lui, le miraculé du jour. Le Danois a écarté deux balles de match pour battre 10/8 au super tie-break du cinquième set Alejandro Davidovich Fokina (no 31), sans doute le joueur le plus 'fou' du Circuit. Il faut, en effet, une certaine dose de folie pour servir à la cuillère à 8/8 au jeu décisif du cinquième set...

/ATS