Medvedev facile, Khachanov trébuche

Le 3e joueur mondial, le Russe Daniil Medvedev a facilement assuré mardi sa qualification au 2e tour, avant l'entrée en lice du jeune prodige espagnol Carlos Alcaraz.

Medvedev n'a laissé filer que deux jeux face au Hongrois de 34 ans Attila Balazs, dont le meilleur classement à l'ATP (76e) remonte à 2020, et a plié la rencontre 6-1 6-1 6-0, en 1h14.

Sacré à Flushing Meadows en 2021, en battant Djokovic, qu'il avait privé du Grand Chelem cette saison-là, le Russe de 27 ans est considéré comme l'un des rares à pouvoir perturber le scénario attendu d'une nouvelle confrontation en finale d'un grand tournoi entre le Serbe de 36 ans, et Alcaraz, 20 ans.

Le tirage au sort a placé Medvedev dans le tableau de l'Espagnol et ils pourraient se retrouver en demi-finale. Alors que les projecteurs sont braqués sur Alcaraz et Djokovic, le Russe joue l'humilité. 'C'est normal que Carlos et Novak soient les plus grandes stars', a-t-il confié après sa victoire.

'Mon but est d'essayer de bien jouer, d'aller là où il sont et de gagner', a-t-il quand même prévenu.

Des demi-finalistes au tapis

Karen Khachanov, 11e mondial et demi-finaliste de l'US Open l'an dernier, a été éliminé dès le premier tour mardi, par l'Américain Michael Mmoh (89e et bénéficiaire d'une invitation) 6-2, 6-4, 6-2.

Après sa demie américaine l'an dernier, son meilleur résultat en Grand Chelem, le Russe de 27 ans avait, de nouveau, rallié le dernier carré à l'Open d'Australie en janvier, avant de perdre en quarts à Roland-Garros et de renoncer à Wimbledon en raison d'une blessure.

Mmoh jouera pour la deuxième fois un deuxième tour à New York, après 2020, pour tenter d'égaler son meilleur résultat en Majeur, atteint en début de saison en Australie.

Dans le tournoi féminin, la Française Caroline Garcia, 7e mondiale et demi-finaliste l'an dernier comme Kachanov, a été éliminée dès le premier tour par la Chinoise Yafan Wang (114e, issue des qualifications) 6-4 6-1 en 1h10.

Sa défaite prématurée est un coup dur pour le clan français dont elle était la meilleure chance. Sur le papier du moins, car depuis le début de la saison, la Lyonnaise de 29 ans n'arrive pas à retrouver le niveau de l'an dernier.

Après un été américain explosif en 2022 (titre au WTA 1000 de Cincinnati puis demie à Flushing Meadows, sa première en Grand Chelem), elle avait remporté les Masters de fin d'année à Fort Worth (Texas) et était remontée au 4e rang mondial.

Mardi, Garcia a commis trop de fautes directes (34) pour inquiéter son adversaire à qui elle a offert le match sur une sixième double faute.

