Medvedev lâche quatre jeux face à Borges

Daniil Medvedev (no 5) est toujours en course pour une quatrième finale à l'US Open. Le vainqueur de l'édition 2021 s'est hissé en quart de finale en dominant Nuno Borges (ATP 34) en trois sets.

Seul ancien lauréat du tournoi encore en lice dans le simple messieurs, Daniil Medvedev a écrasé Nuno Borges 6-0 6-1 6-3 lundi dans le Stade Arthur Ashe. Il n'a pas eu à forcer son talent face au Portugais, qui est passé à côté de son match (pas moins de 51 fautes directes commises, pour 19 coups gagnants).

Finaliste malheureux en 2019 et en 2021 à Flushing Meadows, Medvedev devra très certainement s'approcher de son meilleur niveau pour atteindre une cinquième fois le dernier carré à New York. Le Russe affrontera en quart de finale le no 1 mondial, l'Italien Jannik Sinner, ou l'Américain Tommy Paul (no 14).

/ATS