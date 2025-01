Monfils renverse le 4e mondial Taylor Fritz au 3e tour

Increvable Gaël Monfils ! Le Français de 38 ans s'est hissé en 8e de finale de l'Open d'Australie en sortant le no 4 mondial Taylor Fritz samedi au 3e tour.

Gaël Monfils (ATP 41) s'est imposé 3-6 7-5 7-6 (7/1) 6-4 en un peu plus de trois heures face à l'Américain, finaliste du dernier US Open et du dernier Masters ATP. Il décroche sa première victoire en Grand Chelem contre un top 5 depuis 2008, et son premier succès face à l'une des quatre premières têtes de série dans un Majeur.

Devenu début janvier à Auckland le vainqueur de tournoi le plus âgé sur le circuit principal depuis 1977, le Parisien fut quasiment intouchable sur son service. Il a claqué 24 aces, le dernier pour conclure cette partie, et a effacé trois des quatre balles de break auxquelles il a dû faire face.

Deux fois demi-finaliste en Grand Chelem (Paris 2008, New York 2016), Gaël Monfils n'avait plus atteint les 8es de finale d'un tournoi majeur depuis l'Open d'Australie 2022 où il s'était hissé en quarts de finale. Son prochain adversaire sera l'Italien Lorenzo Musetti (ATP 15) ou l'Américain Ben Shelton (ATP 20).

Chez les dames, Iga Swiatek (WTA 2) a vécu une journée particulièrement tranquille, écrasant la lauréate de l'US Open 2021 Emma Raducanu (WTA 61) 6-1 6-0 au 3e tour. La Polonaise, quintuple lauréate en Grand Chelem, affrontera pour une place en quarts la 'lucky loser' allemande Eva Lys (WTA 128).

/ATS