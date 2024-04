Nadal annoncé pour la Laver Cup

Rafael Nadal, qui tente de revenir sur le circuit pour ce qui devrait être son ultime saison, fera partie de l'équipe Europe de la Laver Cup du 20 au 22 septembre à Berlin.

En 2022, la Laver Cup avait été le tout dernier tournoi officiel de Roger Federer. Rafael Nadal, pourtant blessé, était venu jouer le double au côté du principal adversaire de sa carrière. Les deux hommes avaient fini en pleurs.

'Nadal rejoint son compatriote espagnol et no 3 mondial Carlos Alcaraz, le no 4 Daniil Medvedev et le no 5 Alexander Zverev dans l'équipe Europe qui tentera de récupérer la Laver Cup sous le capitanat de Björn Borg', soulignent les organisateurs dans un communiqué.

Nadal se déclare 'très heureux' de participer pour la quatrième fois à cette compétition initiée par Federer en 2017 et qui oppose une équipe de joueurs européens à une équipe de joueurs du reste du monde dont le capitaine est John McEnroe.

'A ce stade de ma carrière, je veux vraiment profiter de toutes les opportunités qui se présentent', ajoute dans le communiqué l'homme aux 22 titres du Grand Chelem mais qui, en raison de blessures et de douleurs, n'a plus gagné de tournoi depuis son 14e titre à Roland-Garros en 2022 et n'a même quasiment plus joué en compétition.

/ATS