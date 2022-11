Nadal et Djokovic dans des groupes différents

Rafael Nadal et Novak Djokovic ne se rencontreront pas dès le 1er tour du Masters à Turin. L'Espagnol, tête de série no 1, et le Serbe, tête de série no 7, ont été placés dans des groupes différents.

Nadal est le numéro 1 du Masters à la place de son compatriote Carlos Alcaraz, blessé. Dans la phase de groupes, il affrontera l'Américain Taylor Fritz, qui a remplacé Alcaraz, le Norvégien Casper Ruud et le Canadien Félix Auger-Aliassime.

Dans l'autre groupe, Djokovic affrontera Stefanos Tsitsipas ainsi que les deux Russes Daniil Medvedev et Andrey Rublev. Le tenant du titre Alexander Zverev s'est gravement blessé au pied en juin à Roland-Garros et n'a plus joué depuis.

Les matches de groupe auront lieu de dimanche à vendredi prochain, les demi-finales samedi et la finale dimanche.

/ATS