Nadal et Thiem passent en trois sets

La bagarre s'annonce intense dans le bas du tableau masculin à Roland-Garros.

Appelés à se retrouver en demi-finale, Rafael Nadal (no 1) et Dominic Thiem (no 3) se sont tous deux qualifiés en trois sets pour le 3e tour.

L'Espagnol, triple tenant d'un trophée qu'il a soulevé douze fois, a écrasé Mackenzie McDonald (ATP 236) 6-1 6-0 6-3 sur le Court Philippe-Chatrier. En lice au même moment sur le Suzanne-Lenglen, l'Autrichien, finaliste malheureux des deux dernières éditions du tournoi parisien, a battu Jack Sock (ATP 310) 6-1 6-3 7-6 (8/6).

Rafael Nadal a mis 1h40' seulement pour décrocher son 95e succès sur la terre battue de Roland-Garros. Il n'a pas dû faire face à la moindre balle de break face à Mackenzie McDonald (25 ans), convertissant dans le même temps 7 des 8 occasions qu'il s'est procurées sur le service de l'Américain.

Dominic Thiem a dû batailler un peu plus longtemps (2h22') face à l'ex-no 8 mondial Jack Sock. L'Autrichien de 27 ans, vainqueur deux semaines plus tôt à New York de son premier titre majeur, a même frisé la correctionnelle au troisième set: mené 3/6 au tie-break, il a sauvé trois balles de set et renversé la vapeur grâce avant tout à la fébrilité de son adversaire.

/ATS