Nadal va faire sa rentrée à Brisbane

Rafael Nadal 'n'est pas du genre à revenir juste pour jouer, il a l'intention de gagner un Grand Chelem', a estimé Novak Djokovic. L'Espagnol fera sa rentrée dès dimanche à Brisbane.

Nadal (37 ans) a vécu une saison 2023 quasi blanche en raison d'une blessure à une hanche. Il risque de vivre sa 'dernière année' sur le circuit sans toutefois pouvoir 'l'assurer à 100%', a-t-il prévenu.

'J'attends toujours de lui (Rafael Nadal) qu'il donne le meilleur de lui-même. Certains l'ont souvent annoncé comme étant proche de la fin, comme ils l'ont d'ailleurs fait pour moi. Mais nous leur avons prouvé qu'ils avaient tort', a affirmé Djokovic (ATP 1) à des médias avant de disputer un match d'exhibition contre Carlos Alcaraz à Ryad mercredi.

'Il n'est pas du genre à revenir sur le circuit juste pour jouer, disons, à un niveau moyen, pour disputer quelques matches. Il veut gagner des titres, il veut être le meilleur, c'est pourquoi il est ce qu'il est: une légende de notre sport. Je suis sûr que son entraînement et sa préparation sont faits avec l'intention de gagner un Grand Chelem', a poursuivi l'homme aux 24 trophées majeurs.

Rafael Nadal, lauréat de 22 titres du Grand Chelem et ancien no 1 mondial retombé au 670e rang, n'a plus joué en compétition depuis son élimination dès le deuxième tour de l'Open d'Australie en janvier 2023. Diminué par une blessure à la hanche, il avait été battu en trois sets par l'Américain Mackenzie McDonald.

