Neuf victoires en deux sets en neuf matches pour Sabalenka

Deux jours après avoir barré la route à Belinda Bencic, Aryna Sabalenka (no 5) a assuré sa qualification pour les demi-finales de l'Open d'Australie. Le titre lui tend les bras.

Seule joueuse du top-20 de la WTA encore en lice, Aryna Sabalenka s'est imposée 6-3 6-2 devant Donna Vekic (WTA 64). Toujours invaincue cette année, celle qui est à la recherche d'un premier sacre en Grand Chelem a cueilli un neuvième succès de rang, le neuvième sans perdre un set...

Comme Belinda Bencic lundi, Donna Vekic a réussi une très belle entame. La Croate a, ainsi, bénéficié de trois balles de break pour mener 4-3, Mais Aryna Sabalenka a haussé le niveau de son jeu au moment opportun pour enlever neuf des onze derniers jeux de ce quart de finale.

Jeudi soir, Aryna Sabalenka affrontera Magda Linette (WTA 45). Après son succès sur Caroline Garcia, la Polonaise a signé une nouvelle performance de choix. Elle a battu 6-3 7-5 l'ancienne no 1 mondiale Karolina Pliskova (no 30). A bientôt 31 ans - elle les fêtera le 12 février -, Magda Linette disputera sa première demi-finale dans un tournoi du Grand Chelem. On rappellera que la première demi-finale opposera dès 19.30 (09.30 en Suisse) Elena Rybakina (no 22) à Vuctoria Azarenka (no 24).

/ATS