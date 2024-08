Novak Djokovic à la trappe

Novak Djokovic ne détient plus une seule couronne du Grand Chelem. Le Serbe a perdu son titre à l'US Open dans une night session qu'il n'aura jamais maîtrisée.

Novak Djokovic s'est incliné 6-4 6-4 2 6-6-4 en seizième de finale devant Alexei Popyrin (ATP 28). C'est la première fois depuis 2017 qu'il bouclera une année sans une victoire dans l'un des quatre tournois majeurs. Mais pour l'homme aux 24 titres du Grand Chelem, cette année 2024 a été illuminée par sa médaille d'or aux Jeux de Paris.

Après l'élimination de Carlos Alcaraz, la défaite de Novak Djokovic laisse le champ libre à Jannik Sinner. Le no 1 mondial s'avance désormais comme le grandissime favori d'un US Open qui ne compte plus qu'un seul de ses anciens vainqueurs en vie dans le tableau en la personne de Daniil Medvedev.

Victorieux cet été du Masters 1000 de Montréal, Alexei Popyrin a confirmé vendredi soir qu'il était bien le tube de l'été. Même s'il a bénéficié de l'incroyable déchet de Novak Djokovic au service avec ses 14 doubles fautes, l'Australien a livré une performance de choix. Avec ses 50 coups gagnants, il est, en effet, parvenu à dominer le Serbe à l'échange pour s'offrir un huitième de finale contre Frances Tiafoe (ATP 20), victorieux en cinq sets de Ben Shelton (ATP 13) dans un derby américain qui a tenu toutes ses promesses.

