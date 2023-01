Novak Djokovic l'homme pressé

Le huitième de finale de tous les dangers s'est résumé à une promenade de santé. Plus fort que jamais, Novak Djokovic (no 4) a déclassé Alex de Minaur (no 22) sur la Rod Laver Arena de Melbourne.

Malgré ses jambes et le soutien du public, l'Australien n'a pas eu l'ombre d'une chance face à Novak Djokovic. Victorieux sur le score sans appel de 6-2 6-1 6-2, le Serbe a cueilli un... 38e succès sur le sol australien. Sa gêne à la cuisse gauche ne l'empêche pas, apparemment, d'évoluer dans un registre extraordinaire. Il est prêt à aller cueillir dimanche un dixième titre à l'Open d'Australie, un vingt-deuxième en Grand Chelem et la place de no 1 mondial.

Supérieur dans tous les domaines, Novak Djokovic a cherché à gagner vite pour se ménager. Il a donné une véritable leçon à un adversaire qui n'aura tenu le choc que lors des quatre premiers jeux.

Mercredi, Novak Djokovic affrontera Andrey Rublev (no 5). Il abordera ce quart de finale avec toute la prudence voulue. Il n'oublie pas que le Russe, qui a sauvé deux balles de match lundi face à Holger Rune (no 9), est capable de grandes choses, comme de le battre l'an dernier en finale de 'son' tournoi à Belgrade.

/ATS